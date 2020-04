Coronavirus EN DIRECT : Le gouvernement poursuit ses consultations sur le déconfinement, ce jeudi, avec les syndicats et le patronat…

7h34 : Greta Thunberg ajoute la lutte contre la pandémie à son combat pour le climat

La militante suédoise contre le réchauffement climatique Greta Thunberg a mis sa célébrité au service de l’Unicef afin de protéger les enfants contre la pandémie de Covid-19, en lui offrant 100.000 dollars, selon un communiqué jeudi de l’agence onusienne.

« Comme la crise du climat, la pandémie de coronavirus est une crise pour les droits des enfants », estime Greta Thunberg, 17 ans, citée dans le communiqué. « Elle affectera tous les enfants, maintenant et sur le long terme, et les groupes vulnérables seront les plus touchés ».