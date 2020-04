Des masques en tissu fabriqués à Marseille (photo d'illustration). — CHAMUSSY/SIPA

Deux masques en tissu, lavables et gratuits. A Nancy, les personnes âgées de plus de 65 ans les recevront par la Poste, les autres habitants pourront retirer les leurs, sur rendez-vous, dans l’un des cinq centres de distribution de la ville. Les masques sont « produits par des entreprises du Grand-Est et de l’économie sociale et solidaire », précise la mairie.

Pour Laurent Hénart, maire (MR) de Nancy, il s’agit de « lutter contre le Covid-19, préparer la levée progressive du confinement le 11 mai et répondre à une forte demande des habitants ». « Il sera également proposé systématiquement à chaque habitant un examen médical et une formation sur le port du masque », selon son communiqué.

Un enjeu national

Sont partenaires de l’initiative l’agence régionale de santé, les Ordres des médecins et des infirmiers de Meurthe-et-Moselle, le CHRU de Nancy et l’association départementale de Protection civile 54.

Mardi, devant les députés, le Premier ministre Edouard Philippe avait estimé qu’il était « préférable », dans « de nombreuses circonstances », de « porter un masque » comme le recommandent désormais les scientifiques. « Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports, métros comme bus », avait-il ajouté.