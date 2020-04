Des cabinets dentaires restent ouverts pendant le confinement, uniquement pour prendre en charge les urgences. — A. Mourad

Le stress lié au nouveau coronavirus mais aussi au confinement vous a peut-être poussé à faire quelques excès. Notamment dans votre consommation de tabac, de café, de grignotage… A l’inverse, vous avez pu pécher par défaut en matière d’hygiène bucco-dentaire, par flemme ou parce qu’en visioconférence, on voit moins le bout de salade coincé entre les dents, et on n’a pas non plus l’odeur… Quoi qu’il en soit, vos dents et gencives en ont certainement pris un coup, et les soins que vous deviez faire après le 16 mars sont aujourd’hui plus que nécessaires. Quelques-uns de nos lecteurs nous ont posé les questions suivantes :

« Je dois me faire extraire une dent, quand les dentistes vont-ils reprendre leur activité ? » Delorme

« Les dentistes vont-ils rouvrir bientôt ? J’ai absolument besoin d’un détartrage ! » Thomas

« Je dois me rendre chez mon dentiste de famille, qui est à 16 km de chez moi, pour enrayer un abcès dentaire. Peut-on l’obliger à en contacter un autre plus près de mon domicile ? » Berhouet

Voici les réponses que nous avons trouvées :

Bonne nouvelle pour les chirurgiens-dentistes (et leurs patients), dont les cabinets ont fermé leurs portes le 18 mars afin de limiter la propagation du Covid-19. Ils vont pouvoir reprendre leur activité à partir du 11 mai, date de sortie du confinement en France.

Réouverture progressive. Mais « de manière progressive », avait d’ores et déjà prévenu le président de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes (ONCD), Serge Fournier, le 17 avril, lors d’une émission de l'Association dentaire française (ADF) diffusée sur YouTube. Dans quelles proportions, et, surtout, dans quelles conditions ? La profession devrait le découvrir dès ce mercredi : un guide des bonnes pratiques, élaboré par la profession et validé par la Haute Autorité de santé, devant être présenté.

La fermeture des cabinets dentaires n’a pas pour autant signifié la fin des soins aux patients. En tout cas, ceux relevant d’une urgence, comme les rages de dents, les caries douloureuses ou d’autres infections. En premier réflexe, le patient doit contacter son dentiste habituel, rappellent l'Assurance-maladie et le site Service-public.fr.

Numéro d’urgence. Si le praticien estime que votre problème ne peut attendre, il vous demandera alors d’appeler le numéro national consacré à la prise en charge des soins bucco-dentaires d’urgence, mis en place par l’ONCD et opérationnel pour désengorger le 15, et opérationnel depuis le 26 mars. Il s’agit du 09 705 00 205. Une plaquette, ci-dessous, a également été éditée pour détailler la marche à suivre.

L'Ordre national des chirurgiens dentistes a édité une fiche détaillant la marche à suivre en cas d'urgences bucco-dentaires pendant le confinement. - ONCD

Le patient peut donc appeler directement le numéro d’urgence s’il n’a pas de dentiste habituel ou s’il n’arrive pas à le joindre. Il n’y a pas de répondant, le patient devra saisir les chiffres de son département pour un renvoi d’appel.

Tips. Par ailleurs, sachez que l’Union française de la santé bucco-dentaire (UFSBD) a publié une fiche rédigée par ses experts afin de sensibiliser à l’importance de maintenir une bonne hygiène de vie, a fortiori une bonne hygiène bucco-dentaire, durant le confinement : conserver des horaires de repas réguliers, limiter la consommation d’aliments sucrés, améliorer sa technique de brossage des dents… Elle est à découvrir par ici.

