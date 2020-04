Une mise en cause des essais cliniques lancés pour trouver un vaccin contre le Covid-19. Une intox selon laquelle une volontaire serait morte pendant l’un de ces essais cliniques au Royaume-Uni se répand depuis samedi sur les réseaux sociaux.

« La première volontaire d’un essai au Royaume-Uni de vaccin contre le coronavirus est morte », titre le site News NT. L’intox a été partagée près de 44.000 fois sur Facebook, selon l’outil Crowdtangle. Elle a également été partagée sur Twitter et sur Reddit.

Le faux site d’info précise qu’Elisa Granato, la volontaire, aurait succombé « deux jours après avoir reçu le vaccin ». Le site prétend s’appuyer sur une « déclaration » faite par des « officiels ».

FAKE OFF

La volontaire, chercheuse à l’université d’Oxford, a assuré qu’elle « allait bien » sur Twitter. Son tweet, passé en privé depuis, a été sauvegardé par les fact-checkeurs britanniques de Full Fact. Dans sa biographie, la scientifique assure toutefois être « 100 % en vie ». Un journaliste de la BBC a publié une vidéo de la chercheuse, confirmant également que la jeune femme est toujours bien vivante.

....and here is Dr Elisa Granato in person. Alive and well pic.twitter.com/Csw1WqmBQa