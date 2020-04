A partir du 11 mai, des masques en tissu « grand public », lavables et réutilisables, seront disponibles pour tous les Français. Mais comment savoir s’ils sont efficaces ? Pour éviter les contrefaçons, le gouvernement a dévoilé, ce lundi, quatre logos d’homologation.

Quatre logos ronds, bleu et rouge, permettront de reconnaître si ce masque « grand public » a été testé et approuvé par le gouvernement. Le logo a été décliné en quatre versions en fonction de la durabilité du masque : « testé 5 lavages », « testé 10 lavages », « testé 20 lavages » et « testé 30 lavages ».

Le ministère de l’Economie​ a précisé qu’un masque lavable cinq fois est utilisable six fois, un masque lavable dix fois est utilisable onze fois. A noter qu’il est recommandé de laver son masque après 4 heures d’utilisation.

🔴Les #masques grand public sont des masques en tissu, le plus souvent lavables et réutilisables.

✅ Ils respectent les spécifications de l’@ansm et de l'@AFNOR

✅ Ils filtrent au moins 70% et jusqu'à plus de 90% des particules de 3 microns et plus

cc @UITFrance https://t.co/KQiPSUYK0U