Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Déconfinement, mode d’emploi : le gouvernement présente ce mardi son plan pour faire redémarrer le pays par étapes à partir du 11 mai, alors que l’épidémie continue de ralentir et qu’un médicament semble prometteur contre les formes graves du nouveau coronavirus. C’est à 15 heures que le Premier ministre, Edouard Philippe, présentera devant l’Assemblée les grandes règles à appliquer dans six domaines clés : écoles, commerces, entreprises, tests et isolement des malades, masques et rassemblements. Quinze jours ont passé depuis le discours du président Emmanuel Macron : le délai demandé est tenu.

C’est l’une des sombres découvertes de la pandémie : la maladie Covid-19, initialement perçue comme une virulente affection respiratoire, attaque bien plus que les poumons. Déjà, on s’est aperçu que d’autres organes, comme les reins, étaient affectés. La formation de caillots dans des vaisseaux sanguins peut asphyxier les membres. Quand ils se forment dans les veines de la jambe (phlébite), ils peuvent se déloger et remonter vers les poumons, y boucher l’artère et les mettre à l’arrêt (embolie pulmonaire). Dans le cœur, ils peuvent provoquer une crise cardiaque. Quand ils vont au cerveau, c’est l’accident vasculaire cérébral. Tous ces scénarios ont été observés chez des malades du Covid-19 qui n’avaient aucun facteur de risque autre que d’avoir contracté le nouveau coronavirus.

Deux policiers à moto ont été grièvement blessés après avoir été percutés, ce lundi vers 17h40, par un automobiliste à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, a appris 20 Minutes auprès de la Préfecture de police de Paris. Il s’agirait, selon cette même source, d’un acte volontaire. L’individu a été interpellé à proximité par des policiers municipaux. « Mes pensées accompagnent nos deux policiers blessés », a tweeté le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.