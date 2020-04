Deux motards de la police ont été grièvement blessés. L'acte serait volontaire. — DR

Deux policiers à moto ont été grièvement blessés après avoir été percutés, ce lundi en fin d’après-midi, par un automobiliste à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, a appris 20 Minutes auprès de la Préfecture de police de Paris. Il s’agirait, selon cette même source, d’un acte volontaire. L’individu a été interpellé à proximité par des policiers municipaux.

Les deux fonctionnaires, appartement à la direction de l’Ordre public et de la circulation de la préfecture, participaient à une opération de contrôle au niveau du boulevard de Valmy, au côté de la police municipale. Selon les premiers éléments de l’enquête, ils étaient descendus de leur moto et procédaient au contrôle d’un véhicule lorsque le suspect, qui roulait en sens inverse à bord d’une BMW, a brutalement changé de voie et a accéléré dans leur direction. « La configuration de l’accident ainsi que le fait qu’il ait tenu des propos assumant totalement son geste lors de son interpellation nous font privilégier un acte volontaire », a précisé une source proche de l’enquête.

Inconnu des services de renseignement

L’un des motards souffre d’un traumatisme crânien et se trouve actuellement en urgence absolue à l’hôpital Beaujon de Clichy. Le second, plus légèrement atteint, a été conduit à l’hôpital Percy, à Clamart. Selon le parquet de Nanterre, le suspect serait un homme de 29 ans, connu des services de police et de justice pour des faits de violence remontant à une dizaine d’années. Il est, en revanche, inconnu des services de renseignement.

Ce lundi soir, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner leur a rendu hommage.

Mes pensées accompagnent nos deux policiers blessés, alors qu'ils étaient engagés pour nous protéger.

Hommage au sang froid des policiers municipaux qui leur ont porté secours et ont interpellé le mis en cause.

L'enquête qui débute fera toute la lumière sur ses motivations. https://t.co/Q56XdJq1jS — Christophe Castaner (@CCastaner) April 27, 2020

L’enquête, ouverte par le parquet de Nanterre pour tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, a été confiée à la brigade criminelle et à la police judiciaire du département (SDPJ 92). Si le Parquet national antiterroriste évalue la situation, les autorités restent très prudentes sur les motivations du suspect.