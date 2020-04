Boris Johnson, le 22 mars 2020. — Ian Vogler/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Boris Johnson, remis de la maladie du coronavirus, retrouve son bureau de Premier ministre ce lundi avec une délicate équation à résoudre : comment faire redémarrer l’économie britannique sans risquer un deuxième pic qui viendrait anéantir les bénéfices des sacrifices jusqu’ici consentis ? De retour de sa résidence de Chequers, où il a passé deux semaines de convalescence, le leader conservateur de 55 ans est soumis à une pression croissante pour dévoiler sa stratégie sur l’évolution du confinement, en vigueur depuis un mois au Royaume-Uni. Le Daily Telegraph, proche du dirigeant conservateur, évoque un assouplissement du confinement, tandis que The Guardian (gauche) titre sur les critiques que va devoir affronter Boris Johnson.

La diffusion sur Twitter d’une vidéo dans laquelle des policiers tiennent des propos racistes et offensants a provoqué dimanche la saisine de la police des polices et la colère d’un député LFI. Dans cette vidéo diffusée dimanche après-midi sur le compte Twitter du journaliste du site Là-bas si j’y suis, Taha Bouhafs, des policiers sont filmés après une interpellation et font des commentaires racistes à l’attention d’un suspect, qualifié de « bicot ». La scène se passe visiblement de nuit et sur l’Ile-Saint-Denis, selon Taha Bouhafs.

Kim Jong-un est « vivant et en bonne santé », a indiqué le conseiller spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen Moon Jae-in, minimisant la gravité de rumeurs quant à des problèmes présumés de santé du leader nord-coréen. « La position de notre gouvernement est ferme », a dit le conseiller Moon Chung-in dimanche à la chaîne de télévision américaine CNN : « Kim Jong-un est vivant et en bonne santé ». Le conseiller a ajouté que le leader nord-coréen séjournait depuis le 13 avril à Wonsan, une station balnéaire dans l’est du pays. « Aucune action suspecte n’a jusqu’à présent été détectée », a-t-il affirmé.