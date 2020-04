Coronavirus EN DIRECT : Dernière ligne droite pour l’exécutif qui doit rendre sa copie sur le plan de déconfinement mardi…

8h38 : Rentrée des classes pour les élèves chinois

Masques et contrôles de température : collégiens et lycéens chinois ont fait une rentrée ultra-sécurisée lundi dans les métropoles de Pékin et Shanghai, après près de quatre mois de grandes vacances pour cause d’épidémie.

La Chine, premier pays touché par le Covid-19, a fermé toutes ses écoles fin janvier juste avant le Nouvel an lunaire et les cours étaient depuis dispensés en ligne. Les provinces peu peuplées du Qinghai (nord-ouest) et du Guizhou (sud-ouest) ont été les premières en mars à progressivement organiser leur rentrée.

A Pékin, seuls les lycéens de dernière année ont été autorisés lundi à revenir en classe pour préparer le « gaokao », l’examen d’entrée à l’université, le plus important de la scolarité des Chinois. A Shanghai, les élèves de dernière année de collège ont aussi repris la classe. La Chine redoute à présent une seconde vague de contaminations avec des cas dits « importés », en majorité des Chinois de retour au pays.