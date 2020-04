Une pharmacie à Montpellier, illustration — Xavier Malafosse/SIPA

Allons enfants de la patrie, le jour du masque est arrivé. Les Français peuvent désormais se procurer l’objet tant convoité en pharmacie. Un arrêté a été publié samedi au Journal officiel, incluant désormais les masques dans la liste des marchandises pouvant être vendus par les pharmaciens. Plus précisément, « des masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables », comme le rapporte Le Parisien.

Des millions de masques promis

Cela fait suite à une demande insistante de la profession, après le décret du 3 mars 2020, interdisant la vente de tout masque en pharmacie. Les stocks disponibles avaient été réquisitionnés pour être donnés prioritairement aux soignants.

Mais avec le déconfinement qui approche à grand pas, Olivier Véran, ministre de la Santé, a indiqué que des millions de masques « grand public » allaient être distribués. Une distribution qui nécessiterait l’ensemble « des forces vives de la nation », avait-il précisé. Dont les pharmaciens.