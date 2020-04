Le poste médical avancé uniquement consacré au coronavirus du CHU Pellegrin, à Bordeaux. — UGO AMEZ/SIPA

Quarante et un nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés, ce samedi, par Santé publique France en Nouvelle-Aquitaine, ce qui porte le total de cas à 4.503 depuis le début de l’épidémie de nouveau coronavirus.

Dans le détail, 707 personnes sont actuellement hospitalisées (20 de moins par rapport à la veille) et 133 personnes sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs (11 de moins par rapport à la veille). Depuis le début de l’épidémie et selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS) publié ce samedi, 1.276 personnes sont sorties guéries de l’hôpital (33 de plus par rapport à la veille) et l’on déplore 289 décès dans la région parmi les personnes hospitalisées (quatre de plus par rapport à la veille).

1,4% des d'habitants de Nouvelle-Aquitaine (contre 5,7 % pour la moyenne nationale) devraient être touchés par le #Covid19 au 11 mai, selon l'Institut Pasteur. «Ce qui fait de la Nouvelle-Aquitaine la région la moins touchée, mais aussi la moins immunisée», prévient l'@ARS_NAquit — Marion Pignot (@pignot1) April 24, 2020

322 Ehpad concernés par un cas confirmé ou suspect de Covid-19

Selon les données déclaratives transmises par les Ehpad depuis le 1er mars, 322 établissements sur le 898 que compte la Nouvelle-Aquitaine ont été concernés par un cas confirmé ou suspect de Covid-19 depuis le début de l’épidémie. En isolant les signalements clos (129 tests négatifs ou retour à la normale), il est établi qu’au 25 avril, 193 Ehpad sont actuellement concernés par une situation de Covid-19 confirmée ou suspecte parmi des résidents ou le personnel, soit 21,5 % des Ehpad de la région.

Parmi les signalements, 1.529 résidents ont été comptabilisés confirmés ou cas possibles (suspects présentant des symptômes) Covid-19, 185 de plus que la veille. Parmi ces cas possibles ou confirmés, 101 sont décédés au sein des établissements (quatre de plus par rapport à la veille) et 63 sont décédés à l’hôpital (sept de plus par rapport à la veille.