Tomates, menthe et basilic. (Illustration) — Louise MERESSE/SIPA

L’actualité ne traite pas uniquement de masques, de déconfinement ou de vaccin. Voici notre sélection d’articles garantis sans virus.

1 – Beatles ou Rolling Stones ?

Le plus grand groupe du monde est ? Les avis divergent et Mick Jagger et Paul McCartney, via médias interposés, ont relancé la guerre entre fans des deux groupes anglais. Une guerre pour de rire mais avec des arguments bien acérés !

2 – Giroud un an de plus à Chelsea

Mais pourquoi ? Pour être titulaire ou remplaçant ? Le club anglais aurait levé l'option pour prolonger l'attaquant de l'équipe de France.

3 – On met les mains dans la terre

Pendant cette période de confinement, c’est l’occasion de s’adonner au jardinage même en ville sur le bord de sa fenêtre. Un petit tuto pour faire pousser des tomates et du basilic.

Parce qu’il est bon aussi de rêver, on vous propose de lever les yeux au ciel.

Et pour faire du bien à vos oreilles, on vous propose parmi nos podcasts de découvrir les coulisses du métier de Jamy Gourmaud, le présentateur de C’est pas sorcier.