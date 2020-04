Port du masque, dauphins filmés… Attention aux intox de la semaine

FAKE OFF Soyez forts contre les fausses nouvelles

Fabrication de masques en tissu à Cannes le 20 avril (illustration). — SYSPEO/SIPA

Vous les avez sans doute vues passer sur le mur Facebook d’un ami ou dans votre boîte mail. Parce que les intox voisinent de plus en plus avec les infos, la rédaction de 20 Minutes vous aide à trier le vrai du faux.

1. Une commission scientifique préconisait-elle le port du masque deux mois avant le confinement ?

Un document officiel daté du 22 janvier est relayé ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Publié près de deux mois avant le confinement par la Coreb, une commission scientifique dépendante du ministère de la Santé,

2. Peut-on payer plus de 2.000 euros à l’hôpital pour être soigné du Covid-19 ?

Une patiente, soignée à l’hôpital pour le coronavirus, a publié sa facture d’hôpital sur les réseaux sociaux. Son montant, qui dépasse les 2.000 euros, a provoqué la colère de la malade.

3. Y a-t-il une absence de « consensus scientifique » sur l’utilité des masques pour tous, comme le dit Sibeth Ndiaye ?

La porte-parole du gouvernement a pointé ce lundi l’absence de « consensus scientifique » au sujet du port du masque par l’ensemble de la population pour lutter contre le coronavirus.

4. Le personnel soignant de l’AP-HP est-il équipé de sacs-poubelle en guise de protection ?

Des sacs plastiques censés servir de surblouse de protection sont bien utilisés au sein de plusieurs établissements de l’AP-HP, comme a pu le vérifier 20 Minutes. Ils ont été produits en urgence par une entreprise normalement spécialisée dans la fabrication de sacs-poubelle.

5. Attention, cette carte de France du déconfinement n'est pas officielle

Il s’agit d’une carte réalisée par un site Internet médical. Bien que basée sur les données l’agence Santé publique France, elle ne présente pas de caractère officiel.

6. Non, une bactérie intestinale n’est pas responsable de la mort des malades du coronavirus

Un message viral sur les réseaux sociaux affirme qu’une bactérie intestinale, prevotella, serait la cause des nombreux décès liés au Covid-19.

7. Oui, l’armée française a bien commandé de la chloroquine « par précaution »

Pour de nombreux internautes, une vidéo censée montrer une livraison de chloroquine à l’armée française prouverait l'efficacité du traitement contre le Covid-19 prôné par Didier Raoult.



8. Des traces de Covid-19 dans l’eau à Paris ?

Si l’eau du robinet est propre à la consommation, celle qui circule dans les réseaux d’assainissement peut comporter des traces du virus. Avec pour conséquence, une présence de traces de Covid-19 dans les boues d’épuration ou les milieux naturels.

9. Attention aux chiffres trompeurs comparant les décès liés au Covid-19

Le coronavirus beaucoup moins mortel que la grippe saisonnière ? Ce genre de rapprochement, chiffres à l’appui, qui sévit sur les réseaux sociaux, n'est pas pertinent, car les statistiques du Covid-19 sont loin d'être figées.

10. Les élèves devront-ils amener leur repas à l’école à partir du 11 mai ?

Rien n’a encore été acté pour la rentrée du 11 mai car le gouvernement n’a pas encore rendu publiques les modalités de déconfinement.

11. Non, les bars, restaurants et hôtels ne sont pas déjà en train de mettre la clé sous la porte

Si le secteur est très inquiet, le nombre de cessions d’activité est, pour l’instant, équivalent à celui de l’an passé à la même époque.

12. « Oh My Fake » vous explique pourquoi la rumeur liant Covid-19 et 5G s’est propagée à grande vitesse

Ondes + épidémie. Le combo gagnant pour la rumeur, que 20 Minutes décrypte en vidéo ici.

13. Non, des dauphins n’ont pas été filmés dans le port de Hyères pendant le confinement

Une vidéo montrant deux dauphins nager dans un port est très partagée par des internautes convaincus que la scène a été filmée dans la ville varoise.

14. Non, cette vidéo ne montre pas des émeutes en banlieue pendant le confinement

Une vidéo datant de février 2017 circule de nouveaux sur les réseaux sociaux.

15. Cette vidéo, non plus, ne montre pas des émeutes provoquées par la chute du cours du pétrole

Une vidéo de dégradations commises le jour de l’investiture de Donald Trump, en 2017, est sortie de son contexte et reliée à la baisse du cours du pétrole due à l'épidémie de Covid-19.

Bonus : Un fact-check de nos confrères

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, n’a pas envoyé un « message fort aux Africains » au sujet du Covid-19, explique la BBC.