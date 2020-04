OMF Oh my fake : La 5G à l'origine du coronavirus (SPOILER : c'est faux !) — 20 Minutes - OMF

Ondes + épidémie. Le combo gagnant pour la rumeur. Une fake news liant la pandémie de Covid-19 au déploiement de la 5G a fait son apparition il y a quelques semaines. Sans aucune preuve ni base scientifique, la fausse info a pourtant connu un succès particulièrement vivace sur les réseaux sociaux.

Alors pourquoi certaines personnes ont-elles pu se laisser prendre ? Clémence nous explique tout cela dans le dernier numéro d’OMF Oh My Fake. Il est question de besoin de certitudes, de grippe espagnole et d’ondes radios. On ne vous en dit pas plus on vous laisse regarder !

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

