La banderole « Macronavirus à quand la fin ? » était déployée sur le mur d'une résidence toulousaine. — Lionel Bonaventure / AFP

Une jeune femme a été retenue quatre heures en garde à vue, jeudi à Toulouse, pour répondre d’une banderole devant son domicile, affirme son avocate Claire Dujardin et la section locale du NPA. Le message « Macronavirus à quand la fin ? » s’inspirait de la une de l’hebdomadaire Charlie Hebdo du 29 janvier.

L’affaire a commencé mardi lorsque la police est intervenue dans ce pavillon du quartier de La Roseraie, dont le mur du jardin avait été couvert de ce message visant le président de la République. Les résidents ont obtempéré à la demande de décrochage, mais les policiers sont revenus le lendemain remettre une convocation à l’une d’entre eux ayant accepté de s’identifier. Jeudi, elle a donc été placée en garde à vue, au motif « d’outrage », pour être ensuite relâchée sans suites immédiates, selon son avocate.

« L’infraction n’est pas constituée, on est plutôt sur du renseignement, de la police politique » dans « un contexte ou l’on ne peut plus manifester », a affirmé Me Dujardin. Le NPA-31 s’est pour sa part ému d'« un cas grave de remise en cause de la liberté d’expression », dans une motion soutenue notamment par les sections locales de la CGT, du PCF, d’EELV et de la LDH.

Des cas similaires à Paris, Marseille et Caen

Cette affaire est intervenue après d’autres cas depuis début avril de visites de policiers auprès d’habitants confinés ayant déployé sur leurs façades des banderoles à connotation politique, selon Mediapart.

Une source policière a confirmé qu’à Paris la police était intervenue le 14 avril auprès d’un couple pour une banderole « Macron on t’attend à la sortie », jugée comme comportant un « caractère un peu menaçant à l’égard du chef de l’Etat ». « Il y a eu discussion. Il n’y a pas eu de verbalisation. La banderole a été enlevée », a précisé cette source.

Mediapart fait aussi état de cinq interventions policières dans un squat marseillais, dont deux confirmées par la préfecture, et de deux convocations de résidents, pour une banderole « Tu veux savoir si t’as le corona ? Crache sur un bourgeois et attends ses résultats ». A Caen enfin, selon le site d’informations, la police municipale est intervenue auprès d’habitants pour discuter, mais sans demander le retrait de leur banderole.