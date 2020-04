TEMOIGNAGES Les Calédoniens ont depuis une semaine le droit d’aller et de venir comme bon leur semble (ou presque), le gouvernement local testant un confinement adapté jusqu’au 3 mai. Comment la population le vit-elle ? Un enseignant, un retraité et une étudiante nous le racontent

La Nouvelle-Calédonie est le premier territoire français à être entré en confinement adapté lundi 20 avril. Ici, le lycée Lapérouse, à Nouméa, où les cours ont repris le 22 avril. — Theo Rouby

La Nouvelle-Calédonie a été épargnée par le Covid-19. Seuls 18 cas ont été détectés depuis le début de l’épidémie, et encore, il s’agissait de cas importés.

Le 16 avril, le chef du gouvernement local, Thierry Santa, a annoncé que le pays pourrait entrer en confinement adapté dès le 20 avril. Et ce, pour deux semaines, la situation devant être réévaluée le 3 mai.

Des Calédoniens nous racontent ce retour à une vie presque normale.

Un discours attendu comme celui du messie. Ce mardi, le Premier ministre, Edouard Philippe, doit présenter devant l’Assemblée nationale le plan de sortie de confinement élaboré par le gouvernement, sous la houlette du haut fonctionnaire et maire Jean Castex. Retour à l’école, reprise du travail, fonctionnement des transports publics… Les Français devraient savoir dans quelles conditions ils pourront vivre l’après-11 mai. En réalité, pas tous les Français, car, il y a une semaine déjà, la Nouvelle-Calédonie est devenue le premier territoire français à sortir du confinement strict face à la pandémie de Covid-19.

Dans cette collectivité «sui generis» (à statut particulier), il avait été mis en place le 23 mars par le gouvernement local, compétent en matière de santé. Toutefois, au vu du peu de cas recensés dans l'archipel de 271.000 habitants (18, tous importés, et dont 17 sont aujourd’hui guéris), le gouvernement a décidé de redonner aux Calédoniens leur droit « à la liberté d’aller et venir » à compter du lundi 20 avril, pour deux semaines.

A quoi ressemble donc la vie d’après-le 20 avril dans le Pacifique ? Si la fête a été un peu gâchée par la météo (des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Caillou la semaine passée, empêchant les Calédoniens de circuler en toute sécurité sur les routes, pour se rendre au travail, notamment), la vie a réellement repris son cours mercredi, lorsque les élèves de la province Sud, qui regroupe 75 % de la population, ont pu retourner en cours (dans les provinces du Nord, ce ne sera le cas qu’à partir du 4 mai, dans les îles Loyauté, à partir de ce 27 avril).

Nouvelle-Calédonie. Déconfinement, Jour 1.

Cher journal, nous sommes en alerte rouge, fortes pluies et orages. Depuis minuit, il pleut et le pays s'est réveillé les pieds dans l'eau, la gueule dans le cul. Routes submergées, éboulements...#RestonsChezNous (encore un peu) 😂 pic.twitter.com/bxg5ih7zmZ — Pin Colonnaire 🇳🇨 (@PinColonnaire) April 20, 2020

Pas de masque à l’école, des classes divisées en deux groupes

Concrètement, et selon le plan organisé par le vice-rectorat, chaque classe a été divisée en deux groupes (sauf pour les classes qui sont déjà à effectif réduit), un groupe ayant cours pendant que l’autre est en travail à la maison. « Les personnels sont chargés d’éduquer les élèves aux gestes barrières, mais le port du masque n’est pas obligatoire », témoigne auprès de 20 Minutes Christophe O’Connor, professeur agrégé de lettres modernes au lycée du Grand Nouméa. Dans les classes, les espaces entre élèves ont été adaptés, dans les cantines aussi, avec des marquages au sol, par exemple. Des points d’eau ont été ajoutés.

Jeudi, au lendemain de la reprise progressive des cours, Isabelle Champmoreau, chargée de l’enseignement au sein du gouvernement, a dressé un premier bilan, ont rapporté nos confrères de La1ère : « Aucune absence au niveau du personnel n’a été constatée. Dans les 101 écoles du primaire public, 6 élèves sur 10 en moyenne ont répondu présent, dans le secondaire public [21 collèges et 6 lycées], on a noté 80 % de présence moyenne. » Toutefois, des disparités existent : « A Nouméa, on note un taux de 70 % de présence moyenne, qui est de 40 % à Thio [commune située à 120 km plus, sur la côte Est de la Grande terre]. » Pour Christophe O’Connor, cette reprise des cours consiste « surtout en de la garderie. Et les mesures sanitaires sont assez symboliques, et sûrement pas efficaces, en tout cas dans mon établissement. » Pas de quoi déstabiliser pour autant le professeur, dont la première activité du week-end, samedi, a été « d’aller [s] e faire couper les tifs ! »

Une grosse fête avec les voisins, une baignade à la mer

Joseph Alaimo, tout jeune retraité qui vit à Koné, la capitale de la province Nord, a, lui, profité d’une bonne fête de déconfinement organisée par son voisin. « On n’était pas 50 [les rassemblements au-delà sont interdits], mais je peux vous dire qu’il y avait une bonne ambiance », sourit-il, ajoutant, bravache, avoir « mangé du Covid-19 ». En clair, il s’est offert une part de roussette, une espèce locale de chauve-souris, pourtant protégée (!).

▶️Premier jour de #Deconfinement partiel en Nouvelle-Calédonie : réouverture des commerces, rentrée progressive des élèves mais pas de reprise totale des transports publics et aériens. https://t.co/wAFrFcYJ8E pic.twitter.com/hBDs9fd4AU — La1ere.fr (@la1ere) April 20, 2020

Coiffeurs, restaurants, hôtels, services municipaux… De nombreux établissements et commerces ont pu accueillir à nouveau des clients. Mais le cadre fixé par le gouvernement proscrit à ce stade la réouverture des bars, des cinémas, des discothèques, des nakamals (lieu où l’on boit le kava, breuvage traditionnel d’Océanie) ou encore des bingos, établissements très prisés des Calédoniens où ils peuvent jouer à un jeu de hasard correspondant au loto. Ce qui n’a pas manqué le moins du monde à Mathilde : « Moi, je n’avais qu’une envie, c’était de prendre mon vélo et d’aller me baigner à la mer », nous a confié cette jeune femme qui étudie à Nouméa. Et elle n’a pas été la seule à profiter des 4 km de plage publique dont dispose la capitale de la province Sud. Tandis que certains en ont profité pour aller pêcher, ou pique-niquer, d’autres se sont rendus sur les îlots, rend compte cet article de la La1ere.

Le 3 mai, la situation doit être réévaluée. Dans cette attente, et au-delà, Joseph Alaimo promet de respecter les gestes barrières : « De toute façon, les gens ont été raisonnables dès le début, ils sont disciplinés, car, ils savent que, quand les autorités leur demandent de faire attention, c’est pour une bonne raison. Lorsqu’il y a des cyclones, on sait qu’il ne faut pas sortir. Avec le Covid-19, on savait qu’il ne fallait pas s’approcher les uns des autres. En plus, comme on n’avait pas de masque, et que l’on ne sait toujours pas qui est contagieux, on s’est gérés. Même s’il y a ce déconfinement, il faut rester prudent. »