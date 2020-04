Jeu de société en famille pendant le confinement (photo d'illustration) — BLOCH RAPHAEL/SIPA

Vivement la sortie le 11 mai. Et pourtant… Le confinement, ce n’était pas forcément que des mauvais moments. Ce sera peut-être le rituel des petits-déjeuners en famille. Celui des soirées passées devant un bon film. Ou encore une vie sexuelle plus épanouie, des après-midi à bouquiner dans le jardin, le temps de bricoler ou de faire des TikTok… Que l’on vive le confinement plus ou moins sereinement, cette période particulière sur le plan de la lutte contre le coronavirus pourra, pour certains et certaines d’entre nous, être associé à des souvenirs heureux.

Vous ne renouvelleriez l’expérience du confinement pour rien au monde mais, malgré tout, certains détails du quotidien vous manqueront ? Vous avez vécu des moments privilégiés avec vos proches ? Trouvé le temps, entre deux plages de télétravail, de vous adonner au yoga, à la peinture ou aux jeux vidéo ? Peut-être regretterez-vous la possibilité de cuisiner davantage ? Que votre expérience du confinement soit plus ou moins heureuse, racontez-nous ces détails qui la rendent supportable et que vous vous remémorerez même avec tendresse !