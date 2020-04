VOUS TEMOIGNEZ « 20 Minutes » interroge ses lecteurs parents après bientôt un mois et demi de confinement…

Une mère qui gronde sa fille. — Rafael Ben Ari/Newscom/SIPA

La maison sens dessus dessous depuis le confinement, les devoirs à gérer, les conflits entre frères et sœurs à arbitrer, les caprices des plus petits à calmer… Depuis un mois et demi, les nerfs des parents sont mis à rude épreuve.

Même s’ils aiment leurs enfants et sont contents d’en profiter davantage, le huis clos devient parfois très dur à supporter. Et la perspective d’une reprise de l'école tardive et très partielle n’apporte qu’un très faible soulagement. Si vous êtes dans ce cas-là, racontez-nous.

Avez-vous des difficultés à gérer tous vos enfants ou un particulièrement ? Quels sont les moments les plus pénibles de la journée ? Disposez-vous d’aide ? Sentez-vous un certain mal-être chez vos enfants aussi ? Travaillez-vous en parallèle ? Comment appréhendez-vous le fait que les enfants ne reprendront l’école à plein temps qu’en septembre ? Comment comptez-vous agir sur la situation (recours à un psychologue, mise au point familiale, nouvelle organisation de la journée…) ?