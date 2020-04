Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Quand Donald Trump tente de jouer les médecins, le résultat est particulièrement étonnant mais surtout dangereux. Réagissant à une étude – très préliminaire – selon laquelle la chaleur, l’humidité et les rayons du soleil affaibliraient le coronavirus, le président américain a réfléchi à voix haute, jeudi, sur de possibles traitements à bases d’UV et de désinfectants. Des médecins ont aussitôt alerté sur les risques d’empoisonnement, comme cela s’est déjà produit avec de l’automédication à la chloroquine. 20 Minutes revient pour vous sur la conférence de presse surréaliste du locataire de la Maison-Blanche.

Please don't do this.

Respectfully, all toxicologists.



Trump suggests 'injection' of disinfectant to beat coronavirus and 'clean' the lungs https://t.co/ECfFZxGWkc via @nbcnews