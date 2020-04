ACTU Parce qu’entre vous et nous, c’est du sérieux, voici notre sélection d’articles qui donnent à réfléchir

Vidéos, podcasts, articles... notre sélection de la semaine parle à votre cœur et à votre tête. — 20 Minutes/Canva

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. Retisser le lien social

Le Covid-19, personne ne l’a vu arriver et notre société n’était absolument pas préparée à la crise que nous traversons. Boris Cyrulnik, neurosphychiatre spécialiste de la résilience, analyse les mécanismes qui font que certains supportent mieux le confinement que d’autres et anticipe les changements que la crise va avoir sur nos rapports sociaux, au religieux ou encore au travail.

2. Nourrir les plus démunis

Alors que la crise creuse les inégalités, les associations alimentaires voient leur nombre de bénéficiaires exploser. A Rennes, la Banque Alimentaire distribue chaque jour près de cinq tonnes de nourriture. Avec une crainte : que les stocks s’amenuisent.

3. La difficulté de dépister massivement

Pourra-t-on tester 500.000 personnes par jour à l’échelle nationale après le 11 mai ? Sur un parking parisien transformé en centre de dépistage, des biologistes sont sceptiques sur la stratégie du gouvernement et rappellent que les tests virologiques sont loin d’être fiables à 100 %.

4. L’horizon lointain de la fin de l’épidémie

C’est à Bordeaux qu’a été soigné le tout premier malade français du Covid-19. Alors que l’épidémie ralentit en Nouvelle-Aquitaine, son directeur, le directeur du CHU, Yann Bubien, en est désormais persuadé : cette épidémie « est une course de fond qui va durer des semaines, voire des mois ». Et à l’hôpital, une nouvelle organisation se met en place en vue du déconfinement.

5. Explosion du « revenge porn »

Vous savez ce qu’est un compte « ficha » ? C’est un compte, notamment Snapchat, qui diffuse des photos et des vidéos à caractère sexuel de jeunes femmes, souvent mineures, sans leur consentement. Depuis le début du confinement, le nombre de ces comptes explose. Karima Bounemoura, journaliste à 20 Minutes, a enquêté sur ce sujet.

6. La fin des « open spaces » ?

Promiscuité, climatisation, les « open spaces » sont plus que propices à la propagation des virus. Avec la perspective du déconfinement se pose la question de la protection des salariés et de la réorganisation de ces espaces. Le Covid-19 sonnera-t-il le glas des « open spaces » tel que nous les connaissons ?

7. La Peste, meilleur livre du moment

Largement plébiscité depuis le début de l’épidémie, le roman La Peste de Camus ne doit pas ce nouveau succès qu’à son titre parfait pour un référencement Google. « Un lecteur de 2020 peut se retrouver totalement et y projeter le coronavirus », explique Anne Prouteau, présidente de la Société des études camusiennes. On y retrouve les autorités qui tardent à réagir, la sous-estimation du danger, les mesures de confinement, la solidarité qui se met en place. Mais aussi le confinement et la vigilance qui prévaudra après le 11 mai.

8. Ondes + épidémie = rumeur virale

Dans Oh My Fake cette semaine, Clémence vous explique pourquoi la rumeur selon laquelle le coronavirus serait lié à la 5G s’est propagée à grande vitesse. Sans preuve ni fondement scientifique, la fausse info connaît pourtant un succès particulièrement vivace sur les réseaux sociaux.

Pour ne rien rater de cette émission fun et bigarrée, abonnez-vous en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Go !