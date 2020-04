Emmanuel Macron, le 22 avril 2020 en déplacement en Bretagne. — STEPHANE MAHE-POOL/SIPA

Un retour à l’école volontaire et des masques obligatoires dans les transports… Alors que le président de la République s'est entretenu avec des maires ce jeudi, l’Elysée a dévoilé quelques pistes de la stratégie de sortie du confinement mise en place à partir du 11 mai.

Sur la stratégie de sortie du confinement, le chef de l’Etat a tranché : le déconfinement ne sera pas « régionalisé » mais il s’adaptera aux « réalités de chaque territoire », a annoncé ce jeudi l’Elysée. Le déconfinement doit se préparer avec les maires, a insisté le chef de l’Etat, selon des propos rapportés par l’Elysée.

Priorité aux enfants en difficulté et aux plus jeunes

La rentrée scolaire du 11 mai sera « progressive, concertée avec les élus locaux et adaptée aux réalités locales », a ajouté l’Elysée, notamment en fonction de la taille des communes. Priorité sera sans doute donnée aux « plus jeunes, ceux qui ne sont pas autonomes », ainsi qu’aux enfants « les plus en difficulté », mais quoi qu’il en soit sur la base du volontariat des parents, « sans obligation de retour à l’école », précise l’Elysée.

Dans les transports publics, « il faudra probablement imposer le port du masque », a en outre fait savoir l’Elysée, qui a évoqué un « cahier des charges organisationnel et sanitaire pour la reprise ». Sur le sujet des masques, « il y aura toujours une priorisation des masques FFP2 et chirurgicaux aux soignants » et l’exécutif reste « dans le registre de la recommandation à ce stade » pour sa généralisation au grand public « car il faut avant tout respecter les gestes barrière ».

Emmanuel Macron a ainsi encouragé les maires à acheter de manière massive des masques grand public, « dans une logique de recommandation, pas d’obligation ». Concernant le calendrier, le chef de l’État « s’est engagé à ce que le cadre soit présenté en début de semaine prochaine » par le «Monsieur déconfinement» du gouvernement, Jean Castex, auprès des élus locaux, notamment pour un temps de concertation et d’interactions avec les élus. La présentation d’un plan détaillé doit intervenir début mai.