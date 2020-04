Illustration de la rentrée des classes. — E. Frisullo / 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Quel retour à l’école le 11 mai ? Confronté à l’incertitude sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus, l’exécutif multiplie les consultations en vue du déconfinement dont la mise en œuvre compliquée, notamment pour les écoles, préoccupe les élus locaux avec lesquels Emmanuel Macron s’entretient ce jeudi. "La gestion de la crise va être de plus en plus déconcentrée et les maires seront notamment à la manœuvre", explique l’Elysée. Les échanges du chef de l’Etat, par visioconférence, avec des maires et les représentants de leurs associations dont l’AMF (Association des maires de France), devraient porter sur les modalités du déconfinement, prévu pour commencer dans moins de trois semaines, le 11 mai, et la réouverture des établissements scolaires. Le second tour des élections municipales devrait aussi figurer au menu.

Une déclaration qui fait peur. « +89 %, c’est l’augmentation du nombre d’appels au 119 la semaine dernière. » C’est ce qu’a annoncé, ce mercredi, le secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’enfance Adrien Taquet lors de la séance des questions au gouvernement au Sénat. Pour la semaine du 13 au 19 avril, le nombre d’appels reçus était de 14.531 contre 7.674 sur la même période en avril 2019, soit une augmentation de 89,35 %, a-t-il été précisé en fin de journée dans un communiqué d’Adrien Taquet et des ministres de la Justice et l’Intérieur. En période normale, le 119, invisible sur les relevés téléphoniques, reçoit quelque 700 appels par jour.

Trouver des consensus à 27, par visioconférence, sur des sujets aussi délicats que la relance économique ou la fermeture des frontières, tel est le programme périlleux du sommet européen de ce jeudi. Depuis l’arrivée de l’épidémie de coronavirus sur le Vieux continent, les dirigeants des Etats membres de l’Union européenne se sont déjà réunis (virtuellement) à trois reprises. Cette fois, les échanges devraient durer plusieurs heures, et se dérouleront, pour certains dirigeants, depuis leur domicile. Et les divisions sont telles que les 27 devraient remettre toute décision à plus tard.