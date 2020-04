EPIDEMIE La proportion de victimes du Covid-19 n’a pas été précisée par la direction de l’établissement. Elle a admis « la présence probable d’un cluster durant la deuxième quinzaine du mois de février, impossible à identifier et d’origine inconnue »

Une personne âgée dans un Ehpad. (Illustration) — AFP

Trente-deux décès en six semaines, entre mars et mi-avril. La direction du centre hospitalier de Pont-de-Veyle (Ain) a, mercredi, admis l’existence, passée inaperçue, d’un « cluster » de malades souffrant du Covid-19. Dix-sept des décès sont survenus dans l'Ehpad du centre et quinze dans ses services hospitaliers, a-t-on indiqué à l’AFP, en confirmant des informations du quotidien régional Le Progrès.

La direction, vivement critiquée par certains membres du personnel, n’a pas précisé la proportion de victimes décédées du nouveau coronavirus. Mais elle a admis « la présence probable d’un « cluster » durant la deuxième quinzaine du mois de février, impossible à identifier et d’origine inconnue ».

Une « lettre ouverte » signale la « désorganisation générale » du centre

Par l’intermédiaire de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes, un « dépistage massif » sur 300 personnels et 77 résidents des Ehpad dépendant du centre hospitalier a permis de déterminer que 30 personnes avaient été infectées pour les premiers (la plupart asymptomatiques) et 31 chez ceux « en Ehpad et en soins de longue durée ».

Mercredi, la gestion de la crise par la direction a été mise en cause par certains soignants, s’exprimant dans une « lettre ouverte » mais non signée. Ils y soulignent la « désorganisation générale » du centre « qui n’a pas su prendre la mesure de l’ampleur de la catastrophe du Covid-19 ». Contactée par l’AFP, la direction du centre hospitalier de Pont-de-Veyle n’a pas souhaité s’exprimer.

Selon l’ARS mercredi, 1.102 personnes sont décédées du Covid-19 en milieu hospitalier dans la région et 871 en Ehpad, dont 41 dans l’Ain.