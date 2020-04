Cette carte est présentée sur les réseaux sociaux comme celle du déconfinement en France à partir du 11 mai. — Capture d'écrans

Une prétendue carte interactive du déconfinement circule depuis mardi sur les réseaux sociaux et interroge les internautes sur son caractère officiel.

Il s'agit en réalité d'une carte réalisée de toutes pièces par un site Internet, basée sur les données officielles de Santé Publique France.

Attention, il ne s'agit donc pas d'une carte du déconfinement, dont les modalités doivent être détaillées prochainement par le gouvernement.

Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la fin du confinement et, pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés, les internautes scrutent la moindre indication quant aux modalités de déconfinement. Depuis ce mardi, une carte relayée sur les réseaux sociaux présente 45 départements, sur les 96 métropolitains, comme susceptibles d’être déconfinés dès le 11 mai prochain.

Après une première carte publiée sur Facebook et mentionnée par Cyril Hanouna dans l’une de ses émissions le 6 avril dernier – carte qui s'est avérée mensongère – les internautes ont retenu la leçon et sont sur leurs gardes. « Euh info ou fake news ? On sait plus », se demande ainsi une utilisatrice sur Facebook. « Où avez-vous eu cette information ? Est-elle fiable ? », interroge une autre. 20 Minutes leur répond.

Une carte du déconfinement français issue du site Le Guide Santé a été relayée sur Facebook. - Capture d'écrans

FAKE OFF

Cette carte n'est pas officielle et pour cause : le plan de déconfinement doit être présenté par le gouvernement à la fin du mois seulement. Il est en cours de préparation sous l’égide du haut fonctionnaire Jean Castex. Les ministres concernés par le déconfinement ont remis mercredi à Matignon une première mouture de leurs plans pour l’après-11 mai qui seront intégrés dans un projet global.

De son côté, le président de la République a donné quelques indices sur le futur plan de déconfinement à l’occasion de son déplacement en Bretagne mercredi, en évoquant notamment des mesures différentes « selon les secteurs d'activité ou selon les régions ». Mais pour l’heure, il est impossible de dire à quoi va ressembler le déconfinement dans l’Hexagone.

Présentée à tort sur Facebook comme une carte du déconfinement, cette infographie a été publiée par un site internet baptisé « Le Guide Santé », qui assure que les départements en bleu sont « éligibles au déconfinement » le 11 mai, au contraire de ceux classés en rouge. Le site indique s’appuyer sur des données de l’agence Santé publique France… qui ne contient aucune indication sur un éventuel déconfinement par département.

Explications du Guide Santé : « Nous avons décidé de marcher dans les pas de l’Académie nationale de médecine qui recommande une sortie du confinement pour les régions où sont observées une décroissance nette du nombre de patients Covid-19 devant être hospitalisés et un retour des besoins de réanimation à l’état pré-épidémique », écrivent les auteurs de cette carte, qui l’ont ainsi fabriqué de toutes pièces à partir des données publiques. Si l’Académie de Médecine a effectivement recommandé ces critères pour mettre en place le déconfinement en France, rien ne dit que le gouvernement suivra cette recommandation.

Le site se présente comme « un média d’investigation santé, une e-conciergerie santé, un guide pour l’hospitalisation » diffusant « des actualités et des informations de qualité validées par les autorités de santé ». Mais, dans le même temps, il se décrit comme un « portail sur les établissements de santé en France (annuaire, témoignage et avis patients, données pratiques) ».

Difficile donc de savoir exactement où se situe ce site sur l’échelle de crédibilité des publications scientifiques. Non affilié à l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (à l’inverse de la plupart des médias en ligne), Le Guide Santé n’apparaît jamais dans la liste des sites spécialisés dans la santé validés par les professionnels du secteur. Prudence, donc.