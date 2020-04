Des amis trinquent pour leur entorse au confinement. — Nick White / Mood Board/REX/SIPA

Depuis la mi-mars, les Français doivent respecter les règles de confinement édictées par le gouvernement.

Certains amis ont décidé de continuer à se voir, parfois de manière ponctuelle, malgré un risque de propagation du coronavirus.

Plusieurs personnes évoquent un besoin pour « leur santé mentale ».

Après plus de trente-cinq jours, Aurélie* a craqué. « J’en pouvais plus, du confinement. Ca commençait à me taper sur le système ». Cette cadre de 36 ans a décidé, ce lundi, de briser la quarantaine. En sortant faire une balade de plusieurs heures avec une amie dans Paris, la jeune femme s’est autorisé une dérogation aux règles de confinement édictées par le gouvernement à la mi-mars pour lutter contre le coronavirus.

« Je ne me sentais vraiment pas bien, dans une grande déprime. On commençait à s’embrouiller avec mon mec, j’avais l’impression d’avoir une situation toxique à l’appartement, dit-elle. Mon copain aussi est passé voir un de ses potes, ça nous a sauvé la journée, on était hyper détendus ensuite. Prendre le soleil pendant trois heures, parler avec quelqu’un d’autre que mon mec, ça m’a fait du bien. » Comme elle, certaines personnes n’ont pas attendu le 11 mai, date de prévue de levée du confinement, pour revoir des proches.

« On a fait un pacte avec six amis »

Le 17 mars, veille d’entrée en vigueur des mesures de confinement, Roxanne* quitte Paris pour rejoindre la Normandie avec deux amis. « Je ne me sentais pas capable de rester confinée seule dans 20 m2, j’aurais développé des pathologies mentales encore plus graves que le virus. J’ai été un peu individualiste, mais il faut aussi penser à sa santé mentale. » Avec ses deux nouveaux colocs, la jeune femme de 28 ans décide d’élargir ensuite son cercle social. « On a commencé par faire une soirée chez un copain, qui avait lui-même deux colocs. C’était un peu bizarre au début, un de mes potes est venu avec un foulard sur la bouche, une bouteille de rouge et des lingettes. Puis on s’est dit qu’on ne pouvait pas passer une soirée comme ça, alors on a fait un pacte à six : On continue de se faire des apéros mais on se promet de ne voir personne d’autre. »

Karim*, chauffeur VTC parisien, continue, lui aussi, de voir deux amis régulièrement. « Je suis quelqu’un de très nerveux, si je ne me défoule pas avec des potes avec qui je peux rigoler, je sais que ça peut me toucher et toucher ma famille », souffle-t-il. « Le confinement est important bien sûr, mais tout le monde n’a pas la belle vie. Actuellement je ne travaille pas assez pour gagner ma vie, j’ai du stress, donc j’ai besoin de me défouler avec des amis pour sortir ce que j’ai à l’intérieur, me sentir bien », ajoute-t-il.

« C’était un risque maîtrisé, on n’a pas fait un barbecue à 15 au milieu de la ville »

D’autres témoignages évoquent des entorses plus ponctuelles. « Au départ je faisais la morale à ceux qui ne respectaient pas le confinement autour de moi. Mais après trois semaines, j’étais au fond du trou, j’ai craqué pour aller jouer aux jeux vidéo chez un pote », confie Benjamin*, fonctionnaire de 32 ans, qui continue de travailler. « On ne s’est pas serré la main, on était plus ou moins à un mètre de distance. Il y a toujours un risque oui, mais pour ma santé mentale, ça en valait la chandelle ».

En ne se limitant pas aux sorties strictement nécessaires et encadrées par la loi, ces personnes risquent pourtant de propager le coronavirus, rappellent régulièrement les autorités. Samy, cadre de 33 ans, assume cette entorse à la loi. Après un mois de confinement, il a accueilli un ami pour une soirée en banlieue parisienne. « Le risque zéro n’existe pas, mais là, c’était un risque maîtrisé et raisonnable, on est restés assis à un mètre de distance, on n’a pas fait un barbecue à 15 au milieu de la ville. Et je ne l’aurais pas fait si mon ami travaillait au contact de personnes à risques », dit-il. « Je suis en télétravail, je l’ai fait une fois, et je ne verrai plus personne d’ici le 11 mai ».

Tout déplacement sans justification peut être sanctionné d’une amende de 135 euros. Depuis le début du confinement, les forces de l’ordre ont d’ailleurs réalisé « 13,5 millions de contrôles et plus de 800.000 infractions ont été constatées », a indiqué dimanche Edouard Philippe. Certains ont eu un peu plus de chance, à l’image d’Aurélie. « On a été contrôlées lors de ma balade, et l’horaire de notre attestation était dépassé. Mais les flics nous ont laissées partir. Ils ont dû avoir un peu pitié de nous et comprendre qu’on n’a pas tous la chance d’être confinés au milieu d’un jardin en province. »

*Les prénoms ont été changés.