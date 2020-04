Un patient atteint du coronavirus est hospitalisé dans un hôtel en Italie, le 18 avril 2020. — Matteo Biatta/Sintesi/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La pandémie de coronavirus risque de provoquer, en raison de ses répercussions économiques dévastatrices, un doublement du nombre des personnes menacées par la famine dans le monde et une « catastrophe humanitaire » à l’échelle planétaire, a prévenu le Programme alimentaire mondial (PAM), une agence de l’ONU. Alors que la maladie a fait plus de 174.000 morts à travers le monde depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi mardi par l’AFP, le PAM a lancé un cri d’alarme sur ses conséquences en termes d’alimentation. « Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler en raison de la pandémie de Covid-19, atteignant alors plus de 250 millions d’ici la fin de 2020 », a averti cette agence de l’ONU, évoquant le risque d’une « catastrophe humanitaire mondiale ».

Annulations de partiels, concours reportés, cours à distance… Depuis le confinement, les étudiants ont vu leur année totalement bouleversée. La ministre de l’Enseignement supérieure, Frédérique Vidal, fait le point pour 20 Minutes sur ce qui les attend d’ici à la fin de l’année : l’enseignement à distance, les modalités d’évaluation des étudiants, la manière dont certains concours seront organisés, les dispositifs d’accompagnement prévus pour la rentrée…

Le confinement n’empêche pas certaines cités sensibles de rester sous tension. Dans la nuit de lundi à mardi, des heurts ont éclaté à Strasbourg dans deux quartiers de la ville et quatre personnes ont été interpellées. Dans le quartier de la Meinau, plusieurs individus ont même tenté d’incendier la mairie de quartier en pensant, semble-t-il, s’attaquer à un commissariat. « Jusqu’à présent, c’était plutôt calme » à Strasbourg, explique à France Bleu Alsace Robert Herrmann, président de l’Eurométropole de Strasbourg et adjoint au maire de la capitale alsacienne chargé de la sécurité. Mais, remarque l’élu, « on commence à sentir monter la tension dans les quartiers ».