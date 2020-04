Jeune fille qui s'ennuie — Anastasia Gepp/ Pixabay

Patrick Lemoine, qui est psychiatre, ancien praticien hospitalier et directeur d'enseignement clinique à l'université Claude Bernard de Lyon, a publié de nombreux ouvrages consacrés au sommeil. En cette période de confinement, il explique combien l'ennui peut être un bienfait. L’ennui n'est, à ses yeux, rien de moins que le début de la créativité ou même de la création.

En réalité, selon le psychiatre, personne ne peut être productif et créatif à jet continu et il faut des périodes où on s’ennuie. C’est-à-dire, durant lesquelles on médite, on ne fait rien, on pense, on élabore et des moments où on agit, on couche sur le papier ou sur la toile ou sur une portée ou sur un instrument, sa création.

Patrick Lemoine vous explique tout cela dans une interview réalisée par notre partenaire Brut