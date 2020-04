Illustration d'un petit garçon à l'école. — Mihail_fotodeti

Certains enfants trépignent d’impatience, avec parfois encore le réflexe certains matins de mettre leur cartable sur le dos. Quand d’autres se sont rapidement accommodés de leur nouvelle routine pendant le confinement. Les établissements scolaires rouvriront « progressivement » à partir du 11 mai, a annoncé lundi 13 avril Emmanuel Macron. Les réactions ne se sont pas fait attendre. « C’est tout sauf sérieux de rouvrir les écoles le 11 mai », a réagi le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire. De nombreuses interrogations demeurent dans les têtes des professeurs et des personnels de l’éducation nationale.

Jean-Michel Blanquer a donné ce mardi plusieurs précisions sur les conditions de retour dans les établissements scolaires des élèves français. Ils devraient être regroupés dans des classes d’un maximum « de 15 élèves ». Le ministre de l’Éducation a tenu à rassurer en précisant également que : « Tant que toutes les conditions sanitaires ne seront pas réunies dans les écoles, elles ne rouvriront pas. » Il a aussi évoqué un retour à l'école étalé sur trois semaines.

Quelles seront les modalités pédagogiques mises en œuvre ? Quel sera le nombre de d’élèves accueillis en même temps en classe ? Quels niveaux (grandes sections, CP et CM2...​) seront prioritaires et pourquoi ? Les détails du retour progressif des élèves dans les écoles devraient être décidés dans les prochaines semaines.

Vous êtes parents d’élèves de maternelles ou primaires et vous attendez la reprise de l’école avec impatience ? Au contraire, vous êtes inquiets car vous n’avez pas confiance dans le respect des gestes barrières par les plus petits et craignez les risques de contamination du Covid-19 ? Enseignants et personnels de l’éducation nationale, vous manquez d’informations ? Directeurs et directrices d’école, quelles consignes pensez-vous mettre en place ? Que vous soyez parents ou enseignants, voire les deux… Comment envisagez-vous la réouverture des écoles le 11 mai ? Quelles sont vos craintes ? Éprouvez-vous un soulagement à l’idée de renvoyer vos enfants à l’école ?