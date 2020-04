Coronavirus EN DIRECT : Moins de 6 % des Français ont été infectés, selon une étude de l’Institut Pasteur…

7h24 : Moins de 6 % des Français ont été infectés, selon l’institut Pasteur

Moins de 6 % des Français ont été infectés par le coronavirus, un niveau très insuffisant pour éviter une deuxième vague épidémique si toutes les mesures étaient intégralement levées après le 11 mai, selon des estimations publiées mardi par l’Institut Pasteur.

« Pour que l’immunité collective soit suffisante pour éviter une deuxième vague, il faudrait 70 % de personnes immunisées. On est très en dessous », explique l’auteur principal de l’étude, Simon Cauchemez. Par conséquent, « au sortir du confinement, si on veut éviter une deuxième vague importante, des mesures doivent être maintenues », ajoute-t-il. Plus de détails à lire par ici. ​