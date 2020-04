Des membres d'une famille rendent hommage à leur proche lors d'une cérémonie organisée près de Toulouse, le 20 avril 2020. — AFP

Comment fêter Pâques, Pessah ou célébrer le début du Ramadan prévu dans les prochains jours lorsqu’on est confiné et souvent loin de ses proches ? Depuis le début du confinement, décrété en France le 17 mars dernier, les croyants sont contraints d’adapter leurs pratiques religieuses.

Et partout à travers le monde, les autorités religieuses appellent celles et ceux qui souhaitent pratiquer leur foi à rester chez eux. Une situation exceptionnelle qui amène les responsables des cultes à modifier leurs pratiques religieuses et à les partager autrement, notamment sur les réseaux sociaux.

Vous êtes croyant – peu importe votre religion – et vous avez modifié vos rituels religieux ? Comment ? Quel impact le confinement a-t-il eu et quelles solutions avez-vous trouvées pour vivre votre foi dans ces circonstances exceptionnelles ? Racontez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous. Votre témoignage pourra servir à l’écriture d’un article.