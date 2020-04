Le Montpelliérain Eloi Rolland, 18 ans, était en voyage linguistique en Nouvelle-Zélande. Il a disparu deux semaines avant son retour prévu en France. — Ségolène Rolland

Eloi Rolland, un jeune étudiant montpelliérain âgé de 18 ans a disparu en Nouvelle-Zélande le 7 mars alors qu’il effectuait un voyage linguistique.

Ses proches ne peuvent se rendre sur place en raison de la pandémie de coronavirus qui a entraîné l’arrêt de tous les vols internationaux.

Sa cousine Ségolène, une infirmière, lance un cri d’alarme et demande l’aide des autorités françaises pour tenter de le retrouver.

« Nous avons besoin des autorités françaises ». C’est un appel au secours que lance Ségolène Rolland. Le cousin de cette jeune infirmière a disparu début mars en Nouvelle-Zélande. La trace d’Eloi, un jeune Montpelliérain de 18 ans en voyage linguistique, se perd le 7 mars au petit matin.

Des images issues de caméras de vidéosurveillance le distinguent nettement dans une gare déserte du district de New Lynn. Longiligne, il est vêtu d’une veste bleue et blanche, d’un sac à dos noir, et d’un jean. Une heure plus tôt, d’autres images permettent de l’apercevoir prendre le train à Auckland.

A 9h18, le 7 mars, son portable cesse définitivement de borner

Les enquêteurs néo-zélandais savent que le jeune homme a marché une dizaine de kilomètres sur Piha Road, en direction d’une plage réputée pour ses spots de surf. Un endroit où il s’était déjà rendu par le passé. Et puis plus rien. Son téléphone portable a définitivement arrêté de borner à 9h18. Plus personne, depuis, n’a de nouvelles…

« Nous sommes en relation régulière avec un sergent de la police locale d’Auckland, reprend Ségolène. Les autorités néo-zélandaises nous ont dit qu’ils avaient fait une demande aux autorités françaises et à Interpol de les aider. Mais en raison de l’épidémie de coronavirus, ils ont essuyé un refus. A Montpellier, la mère d’Eloi a écrit à M. Macron. Un sénateur de l’Hérault nous a répondu qu’une conférence téléphonique serait organisée, mais on n’a jamais eu de retour ».

Le mal du pays

Bloquée en France en raison de l’épidémie de coronavirus et l’impossibilité de se rendre en Nouvelle-Zélande, la famille suit à distance l’enquête menée par la police locale. Sans succès jusqu’à présent. « Nous sommes extrêmement inquiets. Il n’avait jamais quitté la maison et il est toujours resté en contact avec sa famille, souligne Aurore, sa sœur, au média néo-zélandais Stuff. « Il les appelait tous les jours », confirme Ségolène.

Le jeune homme originaire de Montpellier était en Nouvelle-Zélande depuis six mois dans le cadre d’un voyage linguistique. Mais il semble que le mal du pays l’avait rattrapé. Il avait décidé de rentrer prématurément en France, le 21 mars, deux mois avant la date initialement prévue. « On avait avancé son retour exprès parce qu’il nous avait parlé de sa volonté de rentrer ».

La peur d’une mauvaise rencontre

C’est sa famille d’accueil qui a prévenu les forces de l’ordre, ne le voyant pas rentrer le 6 mars au soir. Il avait pris quelques affaires et changé sa photo de couverture sur Facebook, la remplaçant par un écran noir. Le jeune homme avait traversé une période compliquée. « Bien sûr, on ne peut rien écarter. On s’est dit que peut-être, il avait eu envie de s’éclipser, de prendre du recul, reprend Ségolène. On a pensé au pire. Mais son retour en France était imminent, il avait des projets à son retour. Ce n’est pas logique ».

A Stuff, sa sœur Aurore a expliqué qu’il était comme tous les adolescents, en proie parfois à des moments de doutes. Mais qu’il n’était absolument pas suicidaire. Ses proches ne croient pas en cette thèse. « La police néo-zélandaise a mis beaucoup de moyens pour retrouver, avec des chiens, des maîtres sauveteurs, des hélicoptères… Il aurait forcément été découvert s’il était à proximité de cette route », reprend Ségolène. « Un mois et demi après sa disparition, on se dit que l’hypothèse la plus probable est qu’il ait fait une mauvaise rencontre ».

Bloquée en France, la famille d’Eloi ne peut qu’attendre que les vols internationaux reprennent et que les frontières s’ouvrent. Et l’aide des autorités françaises.