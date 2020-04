Tony Parker. — LOGAN RIELY / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Dès mercredi et jusqu’au 4 mai, des objets ayant marqué la carrière de grands sportifs seront vendus aux enchères en ligne.

Cette vente imaginée par la ville de Lyon et organisée par la société Agorastore a pour but de récolter des fonds pour la fondation des Hospices civils de Lyon.

Un maillot collector dédicacé appartenant au célèbre basketteur Tony Parker ou encore les baskets de la footballeuse Amandine Henry. Dès ce mercredi et jusqu’au 4 mai, de nombreux objets ayant marqué la carrière de sportifs de haut niveau vont être vendus aux enchères en ligne dans un but caritatif. Une opération organisée par la ville de Lyon, en pleine crise du coronavirus, et le site de vente aux enchères en ligne Agorastore afin de récolter des fonds pour la fondation des Hospices civils de Lyon.

A l’origine de cette vente solidaire, l’adjoint aux sports de Lyon Yann Cucherat, candidat à la mairie et ancien gymnaste professionnel, a réussi à convaincre en quelques jours de nombreux sportifs lyonnais et nationaux. « Plus de cinquante sportifs ont validé cette démarche et ont offert un objet qui a marqué leur carrière », a expliqué ce lundi Yann Cucherat qui a lui-même fait don d’un survêtement de l’équipe de France de gymnastique. Les fonds collectés seront intégralement reversés à la fondation des HCL pour permettre au CHU de Lyon d’acquérir, en cette crise sanitaire d’ampleur, « des équipements médicaux et d’accélérer la recherche » sur le Covid-19, a précisé l’adjoint.

Mise à prix à un euro

Chaque lot, visible dès aujourd’hui sur Agorastore, sera mis en vente à un euro symbolique. Mais le prix pourrait bien s’envoler au gré des enchères jusqu’à ce que le meilleur enchérisseur remporte l’objet. « On devrait facilement atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. Plus il y aura d’enchérisseurs, plus nous aiderons la fondation et nos soignants », ajoute Olivier Nataf, cofondateur d’Agorastore. Une société habituellement spécialisée dans la vente aux enchères en ligne de biens appartenant aux entreprises ou collectivités.

Parmi les objets récoltés auprès des sportifs, le public pourra notamment acquérir un maillot dédicacé par le tennisman Rafael Nadal, un maillot des Jeux Olympiques de Rio 2016 de l’athlète Mélina Robert-Michon (lancer de disque) et la veste de présentation de la finale de la Coupe de France 2008 de Grégory Coupet, célèbre ancien gardien de but de l’OL et de l’équipe de France.

L’ancien milieu offensif de l’OL Sidney Govou a fait don d’un maillot de l’Equipe de France (France-Chine 4 juin 2010 à la Réunion). Le cycliste Romain Bardet de son casque du meilleur grimpeur du Tour de France 2019. Et le double champion olympique de natation Alain Bernard a offert un bonnet de bain du Cercle des Nageurs d’Antibes dédicacé.