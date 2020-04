Une personne âgée et une soignante dans un Ehpad. — AFP

Après plus d’un mois de confinement, les résidents d’Ehpad vont pouvoir à nouveau recevoir des visites. Dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a promis la mise en place d’un « droit de visite pour les familles » dès ce lundi, sous des conditions strictes, afin d’éviter de contaminer ces établissements.

« Ce sera à la demande du résident, ce sera dans des conditions extrêmement, vous l’imaginez, limitées, pas plus de deux personnes de la famille (…), ce sera sous la responsabilité des directions d’établissements qui devront dire à la famille lorsque ce sera possible et dans quelles conditions », a-t-il expliqué.

