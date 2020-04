Edouard Philippe, illustration — YOAN VALAT-POOL/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Pour savoir avec précision à quoi ressemblera leur vie après le 11 mai, les Français devront encore patienter. Et ce, jusqu’à la finalisation du projet de déconfinement encore en préparation et qui devra être présenté par le Premier ministre sous quinze jours. Mais déjà plusieurs pistes ont été détaillées par Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran ce dimanche en fin de journée, au cours d’une allocution télévisée de plus de deux heures, destinée à faire le point sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en France et les mesures en cours et envisagées pour y faire face. 20 Minutes vous résume les principales annonces à retenir à l’issue de cette intervention.

Les mesures de confinement prises dans plusieurs grands pays occidentaux pour endiguer la pandémie de coronavirus semblaient dimanche porter leurs fruits, au point que leur allégement est à l’ordre du jour, avec prudence et à plus ou moins brève échéance. Première en Europe – continent qui compte près des deux tiers des 161.000 morts de la pandémie – à entamer une opération de lent déconfinement, l’Allemagne va permettre lundi la réouverture de la plupart des magasins d’une surface inférieure à 800 mètres carrés.

Un homme armé a tué au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Ecosse, à l’est du Canada. C’est l’une des pires tueries qu’ait connues le pays depuis des décennies. L’homme de 51 ans, un prothésiste dentaire selon les médias, a trouvé la mort lors de son arrestation à l’issue d’une vaste chasse à l’homme d’une douzaine d’heures dans toute la province, a indiqué la police.