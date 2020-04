Une pensionnaire d'Ehpad et un soignant. (Illustration) — AFP

Les portes des Ehpad vont rouvrir ce lundi aux proches des pensionnaires. Ce dimanche, lors de la conférence de presse du Premier ministre à Matignon, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a indiqué qu'« à partir de » lundi le « droit de visite pour les familles » dans les Ehpad serait rétabli. Toutefois, il se fera dans des conditions « extrêmement limitées ».

« Ce droit de visite, très encadrée, pourra s’appliquer dans les mêmes conditions pour les établissements qui accueillent cette fois-ci des personnes en situation de handicap », a précisé le ministre de la Santé.

Rappelant qu’à l’heure actuelle « 45 % des Ehpad ont signalé au moins un cas de Covid positif sur le territoire », il a précisé que la décision de réorganiser des visites avait été prise après consultation des « sociétés savantes » et des « représentants des organismes de ces établissements pour personnes âgées ».

Pas de contact physique, seulement visuel

« Ce sera à la demande du résident, ce sera dans des conditions extrêmement, vous l’imaginez, limitées, pas plus de deux personnes de la famille […], ce sera sous la responsabilité des directions d’établissements qui devront dire à la famille lorsque ce sera possible et dans quelles conditions », a énuméré Olivier Véran. Il a ajouté « l’impossibilité maintenue d’aller toucher la personne, d’être en contact physique ». « Par contre, il y aura un contact visuel », a-t-il conclu.

Des visites aux pensionnaires des Ehpad avaient repris samedi dans le Bas-Rhin​ depuis samedi, au cas par cas et en respectant des consignes de sécurité strictes