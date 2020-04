L’homme, qui avait quitté Paris et le confinement samedi matin pour gagner l’Italie, a été intercepté par la police en Savoie, avec le conducteur, qui n’était pas taxi et roulait sans permis

Son mal du pays lui a fait prendre des risques inconsidérés. Samedi, un Italien a été interpellé à Modane en Savoie​ par la police aux frontières alors qu’il était à bord d’un taxi le conduisant à Turin, en Italie, rapporte Le Dauphiné Libéré.

Souhaitant regagner son pays malgré les règles encadrant le confinement, ce ressortissant Italien avait quitté Paris quelques heures auparavant en négociant 1.000 euros la course depuis la capitale jusqu’à l’Italie​.

Un chauffeur sans permis

Après avoir passé la frontière, le client a réalisé l’énorme bourde qu’il était en train de commettre et a convaincu son chauffeur de faire demi-tour. Trop tard. Le véhicule a été stoppé aux abords de la plateforme du tunnel du Fréjus par les forces de l’ordre.

Le ressortissant italien a écopé d’une amende de 135 euros pour non-respect du confinement. Le conducteur, lui, risque plus gros. La police a en effet constaté qu’il conduisait le véhicule d’un ami, chauffeur de taxi, trop malade pour réaliser cette course plus que juteuse, sans être taxi lui-même et en ayant perdu son permis de conduire après des retraits de points.

L’homme qui a également pris une amende de 135 euros est poursuivi pour exercice illégal de la profession de taxi et pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire.

E.F.