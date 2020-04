Michael Jordan. (Illustration) — John Swart/AP/SIPA

L’actualité, c’est aussi des jeux d’enfants, des coups de folie et de génie. Voire des coups de poing.

1 – La mauvaise blague d’un député

Habitué des tweets polémiques, Joachim Son-Forget est allé encore plus loin samedi soir. Le député, ex-LREM, a usurpé l’identité numérique d’Emmanuel Macron sur Twitter et plaidé le piratage. Une blague de mauvais goût à découvrir ici.

2 – Mini-aventurières

Plutôt que de revêtir le costume de Dora l’exploratrice, deux fillettes de 4 et 9 ans ont choisi de jouer à Koh-Lanta​ en Meurthe-et-Moselle. Récit de leur fugue avec «un morceau de viande».

3 – Jordan débarque sur Netflix

Ça y est le plus grand basketteur de l’histoire à sa série. A partir de ce lundi, la plateforme va mettre en ligne deux épisodes de The Last Dance, documentaire qui retrace la saison 1997-1998 des Chicago Bulls et de The Airness.

Pour ceux qui aiment le sport vintage, on vous propose notre podcast consacré au XV de France et à sa vilaine manie de se bagarrer.

Et pour prolonger le plaisir avec nos autres podcasts, c'est ici.