Meurthe-et-Moselle : Une mutinerie et un incendie maîtrisés dans une prison

DETENUS Des détenus du centre de détention d’Ecrouves ont bloqué un étage de l’établissement pénitentiaire et incendié leur matelas ce vendredi. La mutinerie a été maîtrisée dans la soirée par les Equipes régionales d’intervention et de sécurité et la police