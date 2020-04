Romuald Goudeau, alias El Bimbo, met l'ambiance à son lotissement pendant le confinement. — EL Bimbo

Comme des centaines de Français, Romuald Goudeau joue pour ses voisins à 20h.

Déguisé, il a créé un personnage baptisé El Bimbo.

Ses prestations au clavier sont à prendre au second degré.

« Bonsoir les voisiiiiiins ! Il est 20h !!!! » Depuis le 17 mars, premier jour du confinement, c’est tous les soirs le même cérémonial dans un lotissement de Benet, petite commune du sud- Vendée. Romuald Goudeau, alias El Bimbo, s’habille d’une perruque et d’une veste de soie rose, ouvre grand la fenêtre de son bureau, adresse au micro quelques mots à ses suiveurs, et pousse le son de son synthétiseur.

Stevie Wonder, Claude François, Queen, Michel Polnareff, Gloria Gaynor, Amel Bent, Daft Punk… Pendant une dizaine de minutes, ce photographe de métier enchaîne les tubes. Avec une préférence « pour les années 1980 ». « J’ai réuni tout mon matériel pour déployer jusqu’à 600 watts de son devant la fenêtre ! Quand le vent porte, on m’entend dans tout le village », rigole-t-il. Et même bien au-delà puisque chaque mini-concert est retransmis en direct sur Facebook puis sur YouTube.

« Créer un rendez-vous convivial et solidaire »

A ceux qui en douteraient, Romuald, 45 ans, explique « ne pas se prendre au sérieux », même si chaque show peut nécessiter jusqu’à trois heures de préparation. « Je me déguise, je fais de fausses notes. Je dis souvent que le ridicule rend plus fort. Le but, c’est de se marrer. » Car au-delà du plaisir de « s’autoriser à faire du boucan », c’est bien pour « créer un rendez-vous convivial » et « solidaire » qu’El Bimbo joue à sa fenêtre à 20h, comme des centaines de Français.

« Je veux montrer que, même quand on n’habite pas une grande ville, on peut soutenir les soignants et tous ceux qui luttent contre la maladie. Qu’il faut respecter le confinement. En Vendée on se sent parfois un peu épargnés par le coronavirus. Mais mes parents sont en Alsace au cœur du premier cluster. Je peux vous dire que je vis cette crise très violemment à distance. »

« C’est tout de même un moment historique »

Dans le lotissement vendéen, les voisins ne s’étonnent plus de l’insolite prestation. Ils lui répondent par des applaudissements et quelques remerciements. Surtout, « ils ont pris l’habitude de sortir à cette occasion », raconte Romuald. « On se parle plus qu’avant, tout en restant à bonne distance. On discute de nos journées, de nos inquiétudes. On relâche la pression. C’est tout de même un moment historique que l’on vit. »

Vendredi soir, El Bimbo a « évidemment » rendu hommage au chanteur Christophe, décédé la nuit précédente, en interprétant Les Mots Bleus. Il a aussi joué Riptide de Vance Joy à la demande de « l’ado d’une voisine qui trouve mes morceaux ringards et m’a mis au défi de jouer quelque chose d’un peu plus moderne ».

Et quand viendra l’heure du déconfinement, Romuald Goudeau a programmé avec son entourage un « petit concert en extérieur » pour fêter ça. « Mais on fera attention quand même hein. C’est important de respecter les consignes. »