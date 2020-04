La vente des masques de protections a fait polémique dans un magasin Auchan à Avallon. — Capture d'écrans

Une photo de masques vendus dans le magasin Auchan d’Avallon à 39,90 euros la boîte de 50, et postée mercredi sur Facebook, est rapidement devenue virale sur la toile.

20 Minutes a pris contact à la fois avec son auteur et avec le groupe Schiever, qui gère le magasin Auchan d’Avallon, afin de dénouer le vrai du faux.

La photo d’une pancarte publicitaire pour des masques de protection en vente dans le magasin Auchan d’Avallon a créé un petit buzz sur Facebook ces dernières heures. En cause, le prix jugé exorbitant de ces boîtes de 50 masques en tissu vendues 39,90 euros. Posté par un utilisateur à son retour du supermarché, le cliché devient rapidement viral et suscite son lot de commentaires outrés.

Interrogé sur la véracité de cette photo par d’autres utilisateurs, l’auteur du post l’affirme : « ce n’est pas un fake !!!!!! Je l’ai prise ce matin !!!!!!! ». Un second internaute valide l’existence de ce panneau installé en caisses mercredi, expliquant lui aussi avoir constaté cela en allant faire ses courses. « Pour info, tout le monde autour des caisses a trouvé ça complètement absurde », écrit-il.

FAKE OFF

Contacté par 20 Minutes, le service de communication du groupe Auchan a dans un premier temps affirmé que c’était « un montage, d’ailleurs, ça se voit » et qu’aucun masque de protection contre le Covid-19 n’était actuellement en vente dans leurs magasins sur tout le territoire français. Pourtant, un simple coup de téléphone à l’accueil de l’établissement en question livre une toute autre version « On n’en a plus, désolé, ils sont tous partis hier, explique un salarié du magasin. Je ne sais pas si on aura de nouvelles livraisons. »

Joint sur Facebook, l’auteur de la photo a accepté de nous livrer les détails techniques de cette dernière et il se trouve effectivement que le cliché a été pris le 15 avril 2020 à 11h07 à « Avallon, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté » depuis un smartphone de marque Huawei.

L'écran du téléphone de la personne ayant pris la photo polémique. - Capture d'écrans

Mis au courant de la véracité de la photo, le service de communication d’Auchan précise alors que le magasin d’Avallon est une « franchise appartenant au groupe Schiever ». « Le groupe Auchan n’en vend pas. Les franchisés en revanche, ils font comme ils veulent, c’est vraiment laissé à la propre initiative de chaque propriétaire de magasin », nous précise-t-on.

Contacté dans la foulée, une salariée du groupe Schiever, spécialisé dans la grande distribution et originaire de l’Yonne, nous dit qu’à son avis « c’est un fake, on ne vend pas de masques dans nos magasins. » Informée de nos vérifications, celle se dit « super étonnée » avant d’ajouter : « J’y suis passée hier et je n’ai rien vu de tel. Il faut que je me renseigne. » C’est finalement le directeur des ressources humaines et de la communication du groupe, Benjamin Naulot, qui nous rappelle jeudi en fin d’après-midi pour nous donner le fin mot de l’histoire.

Des masques vendus au prix de revient selon Schiever

En tant que magasin alimentaire (jugé comme secteur stratégique par le gouvernement), celui-ci a été autorisé par l’Etat début mars à importer des masques de l’étranger afin d’équiper l’ensemble de ses salariés. « On a donc cherché à s’équiper tous azimuts via toutes les sources d’approvisionnement qu’on a trouvées, dévoile Benjamin Naulot. On a passé pas mal de commandes mais, ne les voyant finalement pas arriver, on a fait fabriquer en local des masques en tissus. On a réussi à en obtenir 18.000, suffisamment pour équiper tous nos salariés ».

« Entre-temps, poursuit-il, la fin des réquisitions a été annoncée par le gouvernement, ce qui fait que les commandes passées initialement à l’étranger et qui étaient bloquées ont fini par arriver. On a donc reçu un lot de 38 boîtes de masques non-sanitaires (pas FFP1, 2 ou 3 mais avec la norme CE) en provenance de Chine. Sachant que tous nos salariés étaient équipés et qu’il y avait une forte demande des clients, on s’est dit qu’on allait rendre un service à la population en les proposant à la vente au prix de revient. Voilà pourquoi ces 38 boîtes ont été proposées dans ce seul magasin et sont parties très vite. »

Interrogé sur la réglementation en vigueur concernant la vente de masques au grand public en grandes surfaces, Benjamin Naulot avoue être « dans le flou ». « On est demandeurs de ce type d’information mais jusqu’ici rien n’a été rédigé en ce sens par le gouvernement, souffle-t-il. Pourtant, ça nous serait extrêmement utile d’avoir un texte qui dit noir sur blanc ce qu’on a droit de faire ou pas. » La parution d’un décret permettrait peut-être aussi d’encadrer les prix – comme ce fut le cas au début de la crise du coronavirus en France avec les gels hydroalcooliques – alors que ceux-ci s’envolent sur le marché extérieur devenu un vrai far-west économique.

Ainsi, le 10 avril dernier, Le Populaire du Centre révélait qu’un Super U de Limoges avait dû retirer de ses rayons des lots de 50 masques vendus au prix de… 75 euros. Contacté par 20 Minutes sur cette question de la réglementation, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) n’a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.