GRAND MONSIEUR Malgré son âge, il n’est pas décidé à raccrocher et continue les consultations. Par téléphone et sur Internet uniquement

Agé de 98 ans, Christian Chenay s'occupe des malades du Covid-19 — 20 Minutes

Et de trois. Après avoir vécu la grippe espagnole dans les années 1920, et le typhus pendant la Seconde Guerre mondiale, Christian Chenay connaît aujourd’hui sa troisième épidémie.

« J’ai jamais vécu ça. Pour le typhus, on avait des masques à gaz, et heureusement, il y avait un traitement. Là, on n’a même pas moyen de savoir ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas », explique-t-il.

« Face à ce virus, on se sent impuissant »

Agé de 98 ans, ce médecin installé à Chevilly-Larue, en banlieue parisienne, a été contraint de fermer son cabinet au tout début de l’épidémie de coronavirus, mais a décidé, malgré les risques, de poursuivre ses consultations. Même s’il l’avoue : « face à ce virus, on se sent impuissant ».