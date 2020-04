«Oh my Fake» : Une épidémie tous les 100 ans ? — 20 Minutes - OMF

Années en 20, années du (sombre) destin ? Une rumeur tenace, relayée notamment sur Youtube, affirme que chaque siècle, une pandémie mortelle balaye la terre, et plus particulièrement les années en 20. La preuve : peste en 1720, choléra en 1820, grippe espagnole en 1920. Et maintenant, bien sûr le coronavirus ​ou Covid-19.

Bien évidemment a chronologie et la science ne disent pas vraiment cela… Alors pourquoi on peut y croire ? Réponses avec Clémence dans le tout dernier numéro d’OMF Oh My Fake.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover, c'est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s'agit pas de répondre à la question « C'est vrai ou c'est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

