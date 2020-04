Le village de Crac'h, dans le Morbihan, cluster du coronavirus. Plusieurs habitants de la commune ont été diagnostiqués positifs au virus. — Camille Allain / 20 Minutes

« L’épidémie est installée. Toute la Bretagne est une zone de circulation active du virus. On n’en est plus à chercher le patient zéro ici ». Quand 20 Minutes avait sondé l’Agence régionale de santé sur l’arrivée du coronavirus dans le Morbihan au tout début de l’épidémie, la réponse avait été courte. Le Télégramme a eu plus de chance. En interviewant Alain Le Tertre, responsable statistique de la cellule bretonne de Santé publique France, le quotidien breton a pu évoquer la recherche du fameux « patient zéro », dans le département. D’après lui, il aurait pu être contaminé en jouant au bridge, même si cela reste à confirmer.

Si la région est relativement épargnée par le virus, avec un peu plus de 2.000 cas de Covid-19 enregistrés et environ 200 décès à déplorer, la Bretagne avait été touchée très tôt. Dès le début du mois de mars, un «cluster» avait été détecté dans la zone d’Auray et de Carnac, à l’ouest de Vannes. C’est là que se réunissent de nombreux joueurs de bridge, pour la plupart âgés. Ils ont été les premiers à contracter le virus. « L’organisation de rencontres entre clubs a pu contribuer à la diffusion initiale dans le cluster du Morbihan, sans que cela soit avéré », précise Alain Le Tertre au Télégramme.

Les cartes passent de main en main, les joueurs sont âgés…

Le jeu de cartes pourrait être un facteur de propagation puisqu’il impose de changer de table régulièrement, les cartes passant régulièrement de main en main. D’après Le Télégramme, les tournois ont été arrêtés dès le début du mois de mars, après que plusieurs personnes sont tombées malades fin février. Une période qui marquait la fin des vacances scolaires, où les Morbihannais accueillent souvent enfants et petits-enfants venus de toute la France.

L’autre piste de réflexion autour du fameux patient zéro mène à la paroisse de Crac’h, où plusieurs cas avaient été détectés très tôt. La fermeture des écoles et la mise en place rapide de gestes barrières ont visiblement permis de freiner la propagation du virus dans le département.