Coronavirus EN DIRECT: Wuhan revoit le bilan des victimes à la hausse...

7h43 : Sortie de confinement imminente en Nouvelle-Calédonie

A 18.000 kilomètres de l’Hexagone, la Nouvelle-Calédonie sera lundi le premier territoire français à entamer une sortie progressive du confinement strict face à la pandémie de Covid-19. Comme l’ont souligné les autorités locales, la situation de l’archipel de 270.000 habitants n’est « évidemment pas comparable » avec celle de la métropole, compte tenu du faible nombre de cas de la maladie. A ce jour, seuls 18 cas, tous importés, ont été détectés pour un total de 3.000 tests effectués tandis que depuis 12 jours, aucun nouveau malade n’a été identifié.

« Chaque jour qui passe nous laisse penser que le virus ne circule pas au sein de la population calédonienne », en a conclu jeudi Thierry Santa (LR), président du gouvernement. Il a annoncé un retour « à la liberté d’aller et venir » à compter du 20 avril pour quinze jours jusqu’au 3 mai, date à laquelle la situation sanitaire sera réévaluée. « Vous pourrez à nouveau vous rendre à la plage, à la chasse, à la pêche, à l’école, au travail, et les commerces et services pourront reprendre », précise-t-il.