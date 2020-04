Le photographe de l’AFP Yasuyoshi Chiba a remporté jeudi le prestigieux World Press Photo 2020, pour une image d’un jeune homme récitant un poème de protestation au milieu de manifestants au Soudan. Aux yeux des jurés, ce cliché symbolise « l’espoir » et illustre le pouvoir de la jeunesse et de l’art.

Prise le 19 juin 2019 à Khartoum, la photo montre un jeune homme au milieu d’habitants de la capitale soudanaise, après la chute du dictateur Omar-el-Bechir en avril. « C’est le seul groupe qui manifestait pacifiquement que j’ai rencontré pendant mon séjour et j’ai été touché par la solidarité invaincue de leur révolution », a expliqué Yasuyoshi Chiba, 48 ans. La photo « montrait que les gens avaient toujours cette passion à l’intérieur et j’avais le sentiment d’être l’un d’eux ». Le photographe japonais basé à Nairobi, a aussi obtenu, avec cette même image, le premier prix dans la catégorie « Informations générales, image seule ».

D’autres photographes AFP ont également été récompensés : Nicolas Asfouri, un Danois basé à Pékin, est le grand vainqueur dans la catégorie « Informations générales, reportages » pour une série d’images sur les manifestations en faveur de davantage de démocratie à Hong Kong. Dans la catégorie « Sports, image seule », Oli Scarff s’est vu décerner le troisième prix pour le cliché d’une marée de supporteurs du club de football Liverpool défilant dans les rues de cette ville après sa victoire contre Tottenham Hotspur en finale de l’UEFA Champions League.

Une autre photo, prise pour l’AFP par le photographe indépendant Sean Davey, qui immortalise une petite fille portant un masque de protection et jouant avec ses amis dans un centre d’accueil en Australie, alors en proie à de violents feux de forêt, a eu le deuxième prix dans la catégorie « Enjeux contemporains, image seule ».

