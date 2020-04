Un véhicule de police nationale (illustration). — F.Brenon/20Minutes

Un sexagénaire, placé en garde à vue au commissariat de Rouen, y est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le parquet ce jeudi.

L’homme, indique-t-on de source policière, « avait été interpellé plusieurs heures auparavant pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique », ce que confirme le parquet.

Les secours appelés sur place

Lorsque « les collègues ont voulu l’interroger après la période de dégrisement, il a perdu connaissance. Les policiers ont appliqué les premiers gestes de secours. Les pompiers et le Samu sont intervenus et ont constaté le décès », précise-t-on de source policière. « L’enquête ouverte en recherche des causes de la mort se poursuit. Une autopsie est prévue demain », vendredi, a fait savoir le parquet.