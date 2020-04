« Nous devons prendre en compte la santé et la sécurité de toutes celles et ceux qui font la Biennale de la danse et le moment solidaire et festif que constitue le défilé », explique Dominique Hervieu, la directrice de la biennale, avançant « l’hypothèse d’une Biennale en deux temps ».

Une « version resserrée » en septembre

En septembre, la programmation des spectacles en salles se ferait « dans une version resserrée » qui tiendra compte des « difficultés de certaines compagnies à aboutir leurs créations en septembre et des déplacements internationaux ». L’événement est susceptible de se tenir du 11 septembre au 2 octobre. Mais là encore, le calendrier pourrait bouger.