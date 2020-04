Vous êtes prêt à faire le grand saut ? — Illustration/Pixabay

On tourne en rond, on se pose des questions, et puis, finalement, on décide de tout changer. Si vous vous sentiez attrapés dans une spirale sans fin, sans jamais avoir l’occasion de « prendre le temps », on peut dire qu’avec la crise du coronavirus, vous avez été servis niveau « temps de réflexion ». Merci le confinement.

Le stade de l’ennui agréable est normalement dépassé depuis un moment. Non, là, nous sommes dans le dur. Dans les considérations de type « que vais-je faire de ma vie ? » ou encore « ce que je fais a-t-il du sens ? » Vous avez peut-être déjà trouvé la réponse à vos questions et, dans ce cas, votre témoignage nous intéresse.

La période de confinement vous a fait réaliser des choses sur votre vie, et vous avez décidé que ce serait un tournant pour vous ? Vous comptez changer de travail, faire des enfants, divorcer ? Vous avez décidé de vous lancer dans un projet un peu fou ? Racontez-nous ce que vous avez décidé de changer dans votre vie après le confinement en remplissant le formulaire ci-dessous.