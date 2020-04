Coronavirus EN DIRECT : 2.600 morts en 24 heures aux Etats-Unis, le plus lourd bilan quotidien pour un seul pays…

7h51 : Vous vous ennuyez ? Comptez les oiseaux

Des millions de Français bloqués chez eux, dont près de sept sur dix en maison individuelle : la LPO ne pouvait pas laisser passer l’occasion et a lancé « Confinés mais aux aguets », une vaste opération de comptage des oiseaux de jardins.

Plus important dispositif de science participative instauré en 2012, ce décompte s’effectue habituellement deux fois l’an, en janvier et mai, mobilisant jusqu’à 10.000 observateurs bénévoles. Mais depuis le lancement de l’opération au début du confinement par la Ligue pour la protection des oiseaux, 13.322 nouveaux contributeurs se sont inscrits sur www.oiseauxdesjardins.com et plus d’un demi-million d’oiseaux ont été observés.