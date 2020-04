Donald Trump fait le point sur la crise du coronavirus le 15 avril 2020. — Alex Brandon/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les Etats-Unis semblent avoir « passé le pic », Trump va présenter des mesures pour « rouvrir l’économie »

Il y a, selon lui, « de la lumière au bout du tunnel ». Donald Trump a promis de livrer jeudi sa feuille de route pour le redémarrage progressif de l’économie américaine, mise à terre par le coronavirus, et affirmé que les Etats-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie, voyaient des signes tangibles de son ralentissement, même si le bilan quotidien a marqué un nouveau record avec près de 2.600 décès en 24 heures. « La bataille continue mais les données suggèrent qu’à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas », a déclaré Trump.

Plus d’un tiers des marins du porte-avions Charles de Gaulle positifs au Covid-19

Des contaminations et beaucoup de questions. Plus d’un tiers des marins du porte-avions français Charles de Gaulle ont été testés positifs au coronavirus depuis son retour anticipé en France dimanche, selon un bilan provisoire publié mercredi qui devrait augmenter. Et si le ministère des Armées défend sa gestion, les critiques montent chez les marins, notamment après une escale à Brest il y a un mois puis sur les consignes à bord après la découverte des premières contaminations.

En Israël, pas d’accord Netanyahou-Gantz à l’expiration de leur ultimatum

L’impasse continue. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son ex-rival Benny Gantz n’ont pas réussi à s’entendre sur un gouvernement « d’union et d’urgence », en pleine crise du coronavirus, à l’issue jeudi de leur ultimatum pour tenter de mettre un terme à la plus longue crise politique de l’histoire d’Israël. En théorie, le président israélien pourrait redemander aux parlementaires de lui recommander un autre élu pour tenter de former un gouvernement, à moins qu’une quatrième élection ne soit organisée plus tard.